Nebahat Çehre büyükbaş hayvandan yapılmış kürkü ile görüntülendi
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Nebahat Çehre büyükbaş hayvandan yapılmış kürkü ile görüntülendi

06.03.2021 21:11 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:15
Nebahat Çehre büyükbaş hayvandan yapılmış kürkü ile görüntülendi

Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takılan Nebahat Çehre'nin siyah bir kürk giydiği görüldü. Gazetecilerden gelen soru üzerine kürkünün büyükbaş hayvandan yapıldığını söyleyen Çehre, "Etini kesip yiyorlar ya sonra da derilerini satıyorlar. Öyle bir şey zannediyorum" dedi

Geçtiğimiz hafta Bülent Ersoy'un 55 tilkiden yapılmış 450 bin liralık yeni kürkü, gündemde bomba etkisi yaratmıştı. Hayvanseverlerin ve çevrecilerin tepkisini çeken ve günlerce konuşulan Ersoy'un ardından bu kez ünlü oyuncu Nebahat Çehre, kürküyle objektiflere yansıdı.

"ETİNİ KESİP YİYORLAR, DERİSİNİ SATIYORLAR"

Gazetecilerden gelen, "Üzerinizdeki gerçek mi?" sorusu üzerine ünlü oyuncu, "Bilmiyorum. Etini kesip yiyorlar ya sonra da derilerini satıyorlar. Öyle bir şey zannediyorum" dedi. Ancak artık kürk almadığını kaydeden Nebahat Çehre, "Zaten satarsam yardım cemiyetine göndereceğim. Artık kürk almıyorum." diye konuştu. Çehre ayrıca, Bülent Ersoy hakkında da, "Bülent Ersoy'un kendi düşüncesi. Daha fazla sıkıştırmak doğru değil." ifadesinde bulundu.

Nebahat Çehre büyükbaş hayvandan yapılmış kürkü ile görüntülendi
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