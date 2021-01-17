Ne yaptığının farkında mısın? Itır Esen'den tepki çeken poz
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Ne yaptığının farkında mısın? Itır Esen'den tepki çeken poz

17.01.2021 07:39 | Son Güncelleme: 17.01.2021 07:44
Ne yaptığının farkında mısın? Itır Esen'den tepki çeken poz

KATILDIĞI Miss Turkey 2017 yarışmasıyla adını duyuran Itır Esen, sosyal medyada olay yarattı.

KATILDIĞI Miss Turkey 2017 yarışmasıyla adını duyuran Itır Esen, sosyal medyada olay yarattı. Yeşilçam oyuncusu Itır Esen'in kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeninin deprem enkazı görünümlü bir mekanda çekim yapması tepki topladı. Kartal Belediyesi ve AKUT Vakfı "Tehlikenin farkında mısın" sloganıyla depreme dikkat çekmek için bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Eleştirilerin ardından sildi

Proje için 10 erkek ve 10 kadın model ünlü modacıların tasarımlarıyla objektif karşısına geçti. Bu modellerden biri de Itır Esen'di.

Bir enkaz üzerinde şık bir elbiseyle poz veren Esen, çekimden bir videoyu da kendi sosyal medya hesabında paylaştı. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen ünlü modelin bu paylaşımının altına 'Böyle 'farkındalık' olur mu?', 'ne yaptığınızın farkında mısınız' gibi binlerce olumsuz yorum yapıldı.

ENKAZ DEĞİL KARTAL'DA YIKIK BİR BİNA

Olumsuz eleştirilerin ardından Esen paylaştığı videoyu kısa sürede sildi. Gelen tepkiler üzerine yapılan açıklamada çekimin deprem enkazında değil Kartal'daki yıkık bir binada gerçekleştiği söylendi.

Kaynak: Hürriyet

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