Son dakika haberi: Ne virüse ne polise aldırdılar
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Son dakika haberi: Ne virüse ne polise aldırdılar

İhlas Haber Ajansı / GÜRCAN YILMAZ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Ne virüse ne polise aldırdılar Okey masasında yakalan şahıslar polise rağmen oyunlarına devam etti Oyun masasında yakalanan 16 kişiye para cezası kesildi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayarak kahvehanede okey oynayan 16 kişi polis baskınında suçüstü yakalandı.

Ne virüse ne polise aldırdılar

Okey masasında yakalan şahıslar polise rağmen oyunlarına devam etti

Oyun masasında yakalanan 16 kişiye para cezası kesildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayarak kahvehanede okey oynayan 16 kişi polis baskınında suçüstü yakalandı. Polisin kimlikleri istemesine rağmen oyunlarını bırakmayan şahıslara para cezası kesildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Belirlenen kahvehaneye yapılan baskında 16 kişi, korona virüs önlemlerine uymayarak okey oynarken suçüstü yakalandı. Polis ekiplerinin kimlikleri çıkarmaları yönünde uyarı yapmasına rağmen oyun oynamayı bırakmayan ve çaylarını yudumlamaya devam eden 16 kişiye, pandemi tedbirlerine uymamaktan para cezası kesildi. Ekipler, işletme sahibi hakkında da idari işlem başlattı.

Son dakika haberi: Ne virüse ne polise aldırdılar
Son dakika haberi: Ne virüse ne polise aldırdılar
Son dakika haberi: Ne virüse ne polise aldırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRCAN YILMAZ

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