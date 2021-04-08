Son dakika haberi: Ne virüse ne polise aldırdılar

Son dakika 3. sayfa haberi: Ne virüse ne polise aldırdılar Okey masasında yakalan şahıslar polise rağmen oyunlarına devam etti Oyun masasında yakalanan 16 kişiye para cezası kesildi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde korona virüs tedbirlerine uymayarak kahvehanede okey oynayan 16 kişi polis baskınında suçüstü yakalandı.