"Ne Olsam Büyüyünce" isimli etkinlikle Malatya'daki okulları ziyaret etmeye devam ediyor

MALATYA (Bültenler) - "Ne Olsam Büyüyünce" adlı kısa tiyatro gösterileri ücretsiz olarak öğrencilere sunuluyor.

Her hafta düzenli olarak belirlenen bir okulda öğrencilerin yetenek ve ilgileri doğrultusunda meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmak amacıyla kurgulanan müzikli teatral etkinlik sınıflarda ve okul salonlarında sahneleniyor. "Ne Olsam Büyüyünce" adlı eğitici kısa tiyatro gösterisinin bu haftaki buluşma noktası ise Petrol Ofisi İlkokulu öğrencileri oldu.

Etkinlik öğrencilerden tam not alırken, okul idarecileri ise Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibine teşekkür ederek, ilerleyen günlerde okullarında tekrar görmek istediklerini belirttiler.

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