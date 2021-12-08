"Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" diyen Hamza Şayir'den açıklama: Yanlış anlaşıldım

Göreve gelir gelmez makam aracını satan ve elde edilen gelirle ilçedeki maddi durumu olmayan öğrencilere kırtasiye malzemesi alan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez farklı bir olayla gündeme geldi.

Dilovası Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısında Dilovası'na yaptığı yatırımlardan bahseden Hamza Şayir'e Saadet Partisi Meclis Üyesi Turan Tekgül tepki göstererek "Şu anda bu kadar müjdeyi veriyorsunuz ama insanlar Dilovası'nda aç, halk ekmek kuyruğuna giriyor. Bunlarla ilgili ne yapabiliriz?" diye sordu.

"GAY" ÇIKIŞI BÜYÜK SES GETİRDİ

Başkan Şayir ise Tekgül'ün sorusuna, Dilovası'ndan Kanada'ya göç eden gençler üzerinden cevap verdi. Şayir, "Dilovası'nda ne kadar gay varmış haberimiz yok ya. İltica etmek için 'biz gayız' diyorlar" dedi.

"VERDİĞİMİZ CEVABIN ÖNÜ ARKASI KESİLEREK SERVİS EDİLDİ"

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Başkan Şayir, vermiş olduğu cevabın önü arkası kesilerek servis edildiğini belirterek "7 Aralık 2021 Salı günü gerçekleştirdiğimiz Dilovası Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda muhalefet meclis üyesinin, ilçemizde atılan büyük adımları, verilen yeni müjdeleri gölgelemek adına 'çamur at iz bıraksın' mantığı ile yaptığı tahrik edici konuşma, şahsıma ve hükümetimize karşı kurulan hakaret ve iftira dolu dile verdiğimiz cevabın önü ve arkası kesilerek servis edildiğine üzülerek tanıklık ettik" dedi.

"ORTAYA KOYDUĞUMUZ MÜCADELENİN EN BÜYÜK ŞAHİDİ DİLOVALILARDIR"

Açıklamasının devamında "Kamuoyunu aldatmaya yönelik bu girişimler, Yükselen Şehir Dilovası vizyonuyla;gece-gündüz demeden gerçekleştirdiğimiz atılımları engelleyemeyecek, siz kıymetli hemşehrilerim ile kurduğumuz gönül bağımızı asla yıpratamayacaktır" diyen Başkan Şayir, şu ifadelere yer verdi: "Gençlerimize verdiğimiz kıymetin ve geleceğimiz için ortaya koyduğumuz mücadelenin en büyük şahidi Dilovalılardır. İlçemizin kıymetli gündeminin böyle asılsız bir hadise ile meşgul edilmesinden dolayı üzüntümü dile getiriyor, yanlış anlaşılmadan dolayı gönlü kırılan kardeşlerimden özür diliyorum."

YAPTIĞI HİZMETLER BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

"Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı" olarak nam salan Hamza Şayir, koronavirüs salgını süresince de taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan hizmetlere imza attı. Ramazan ayında ayrım gözetmeksizin ilçedeki bütün hanelere kumanya dağıtan Başkan Şayir, hemen sonrasında da yine bütün ilçe halkına patates ve soğan yardımında bulunmuştu. Başkan Şayir daha sonra ilçede ikamet eden 8 bin ortaokul, lise ve üniversite öğrencisine tablet dağıtmıştı.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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