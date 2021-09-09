NBA 2K22'ye MyNBA modu gelecek mi?

NBA 2K22, Cuma günü piyasaya sürülmeden önce NBA 2K22'nin yeni nesil sürümlerinde The City ve oyun modları için yeni özellikler oyunculara sunuldu. Fakat MyNBA'e dair herhangi bir bilgi verilmemişti. MyNBA modu NBA 2K22'ye gelecek mi sorusunun cevabı haberin devamında.

NBA 2K'nın Twitter hesabında yaptığı paylaşımda MyNBA'in geleceği doğrulandı ve MyNBA'in daha iyi geri döndüğünü ve yenilenen özelliklerinden bahsetti.

Büyük bir değişiklik olarak MyStaff'ın eklenmesi olacak. Bu, saha dışındaki insanlar için takımınızın üzerinde devam eden yepyeni bir seçenek yelpazesine izin verecektir. Ön Büro, Koçluk, İzcilik ve Spor Hekimliği bölümlerini doldurmanızı isteyecek.

Saha içi raporu, takım ve oyuncu eğitiminde iyileştirmeler içeren diğer yeni özellikler hakkında da ayrıntılı bilgi verildi. Takım antrenmanlarını ve yorgunluğunu ayarlamanıza olanak sağlayacak yeni bir hazırlık merkezi ve oyunları simüle ederken belirli alanlara odaklanmak için yeni bir durum koçluğu seçeneği de olacak.

NBA 2K22'DE MYNBA'YE GELECEK YENİLİKLER

MyStaff, oyunculara koçluk, izcilik ve spor hekimliği gibi organizasyonların tam kontrolünü sağlıyor.

Takım ve oyuncu eğitimlerinde yapılan iyileştirmeler, bir sonraki rakibin keşif raporuna karşı bir zihin sahibi olurken takım antrenmanlarını ve yorgunluğunu ayarlamaya çalışmak ve ayarlamak isteyen oyuncular için tek elden bir mağaza görevi gören yeni bir hazırlık merkezi de dahil olacak.

Yeni koşullu koçluk, profesyonel kullanıcılara oyunları simüle ederken koçluk direktifleri vermelerine yardımcı olma olanağı sağlayacak.

Yeni liglerin özelleştirilmesini kolaylaştırmak ve oyuncular için bazı yeni eğlenceli zorluklar sunmak için logolar, formalar ve arenalarla dolu üç yeni önceden oluşturulmuş özel takım da sunuldu.

Yeni yetenekler ve rozetler ile daha kapsamlı bir eklenti olacak.

NBA 2K22 MyNBA hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

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