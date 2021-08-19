NBA 2K22 oyuncu reytingleri açıklandı: Oyunun en iyisi kim?
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NBA 2K22 oyuncu reytingleri açıklandı: Oyunun en iyisi kim?

NBA 2K22 oyuncu reytingleri açıklandı: Oyunun en iyisi kim?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

NBA 2K22 için bazı etkileyici ekran görüntülerine ilk bakışımızın hemen ardından oyuncu reytingleri de açıklandı. NBA 2K22 ne zaman çıkacak?

2K, yayıncılığını yaptığı popüler basketbol serisi NBA 2K22'de, kimin en iyi olduğuna karar veremedi. Bu nedenle, lansman sırasında tanıtılan dört oyuncu 96 reytingle zirveyi paylaştılar.

NBA'in en iyi oyuncusu ünvanı tartışmaya açık olmasına rağmen, özellikle bu sezondan ve birkaç genç süper yıldızın ortaya çıkmasıyla beraber LeBron James hala sıralamada listeleniyor. Fakat tartışmasız gerçeklerden biri şu ki, Giannis Antetokounmpo muhtemelen NBA 2K22'de en yüksek reytingli oyuncu olması gerektiğine dair en güçlü argümanlara sahip. Çünkü yıldız oyuncu, süper bir takım kurmaya gerek kalmadan Bucks'ı şampiyon etti.

Ayrıca, Golden State Warriors'un yıldız şutör oyuncusu Stephen Curry 99 şut reytingiyle, şutörl iderliğini korurken, oyundaki genel reyting sıralamasında diğer yıldız isimlerin arasında yer alıyor. İşte, NBA 2K22'de ilk 10'da bulunan oyuncuların reytingleri...

NBA 2K22 OYUNCU REYTINGLERİ

  • LeBron James 96 OVR
  • Kevin Durant 96 OVR
  • Giannis Antetokounmpo 96 OVR
  • Stephen Curry 96 OVR
  • Kawhi Leonard 95 OVR
  • Nikola Jokic 95 OVR
  • Joel Embiid 95 OVR
  • Luka Doncic 94 OVR
  • James Harden 94 OVR
  • Damian Lillard 94 OVR

İLK 10 SIRALAMASININ DIŞINDA REYTINGİ AÇIKLANAN OYUNCULAR

  • Jayson Tatum 90 OVR
  • Trae Young 89 OVR
  • Zion Williamson 89 OVR
  • Khris Middleton 88 OVR
  • Rudy Gobert 88 OVR
  • Zach Lavine 87 OVR
  • Domantas Sabonis 86 OVR
  • Jrue Holiday 85 OVR
  • LaMelo Ball 84 OVR

NBA 2K22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

2K Sports, oyunun piyasaya çıkışı için planlanan tarihin 10 Eylül 2021 olduğunu açıkladı. PS4, Xbox One ve PC'nin yanı sıra PS5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch'te de satışa sunacak olan oyunun çeşitli sürümleri arasında bazı farklılıklar olması bekleniyor. NBA 2K22'yı , erkenden sepetine eklemek isteyenler için ön siparişleri açılmış durumda.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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