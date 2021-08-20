NBA 2K22 En İyi 10 Oyuncu Sıralaması Belli Oldu
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NBA 2K22 En İyi 10 Oyuncu Sıralaması Belli Oldu

NBA 2K22 En İyi 10 Oyuncu Sıralaması Belli Oldu
Playerbros - Haberler | Gamegar

NBA 2K22'nin en iyi oyuncuları belli oldu!

Çıkış tarihi gün geçtikçe yaklaşan NBA 2K22 hakkında yeni detaylar paylaşılmaya devam ediliyor. 2K tarafından yayınlanan ve Visual Concepts tarafından geliştirilen oyunda yer alacak basketbolcuların Rating'leri oyun hakkında paylaşılan yeni detaylar arasında yer alıyor.

Oyunun resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bilgiler ile birlikte Rating'lerine göre NBA 2K22 en iyi 10 oyuncu sıralaması belli oldu. Geçtiğimiz yılın oyunlarını da dahil ettiğimizde 2K22 sürümünün en iyi oyuncusu LeBron James takip ederken, onu Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo ve Stephen Curry takip etti.

NBA 2K22 En İyi 10 Oyuncu

LeBron James - 96

Kevin Durant - 96

Giannis Antetokounmpo - 96

Stephen Curry - 96

Kawhi Leonard - 95

Nikola Jokic - 95

Joel Embiid - 95

Luka Doncic - 94

James Harden - 94

Damian Lillard - 94

2K22 oyunundaki en iyi kadın basketbol oyuncularına göz attığımızda ise listenin en başında Amerikan oyuncu Breanna Stewart geliyor. Stewart'ı A'ja Wilson, Jonquel Jones, Candace Parker ve Brittney Griner takip ediyor.

WNBA 2K22 En İyi 5 Oyuncu

Breanna Stewart - 95

A'ja Wilson - 94

Jonquel Jones - 94

Candace Parker - 93

Brittney Griner - 92

NBA 2K22 Çıkış Tarihi

Şu sıralar ön sipariş süreci devam eden NBA 2K22 resmi çıkış tarihi 10 Eylül 2021 olarak duyuruldu. Bilgisayar sürümü Steam üzerinden 429 TL karşılığında satılan oyunun Playstation 4 sürümü 59.99 Dolar, Series X ve S sürümü ise 69.99 Dolar karşılığında satın alınabiliyor.

Kaynak: Playerbros

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