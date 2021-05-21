NBA 2K21 sistem gereksinimleri nelerdir? NBA 2K21 kaç GB?

Visual Consept tarafından geliştirilen 2K Sports tarafından yayınlanan popüler basketbol video oyunu NBA 2K21, dün Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu. Epic Games'in her hafta ücretsiz olarak verdiği gizemli oyun bu hafta şaşırtıcı bir şekilde NBA 2K21 oldu. Peki, NBA 2K21 oynamak için gereken sistem gereksinimleri nelerdir? NBA 2K21 kaç GB? İşte detaylar!