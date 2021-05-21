NBA 2K21 sistem gereksinimleri nelerdir? NBA 2K21 kaç GB?
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NBA 2K21 sistem gereksinimleri nelerdir? NBA 2K21 kaç GB?

NBA 2K21 sistem gereksinimleri nelerdir? NBA 2K21 kaç GB?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Visual Consept tarafından geliştirilen 2K Sports tarafından yayınlanan popüler basketbol video oyunu NBA 2K21, dün Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu. Epic Games'in her hafta ücretsiz olarak verdiği gizemli oyun bu hafta şaşırtıcı bir şekilde NBA 2K21 oldu. Peki, NBA 2K21 oynamak için gereken sistem gereksinimleri nelerdir? NBA 2K21 kaç GB? İşte detaylar!

NBA 2K21 sistem gereksinimleri nelerdir? NBA 2K21 kaç GB? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Visual Consept tarafından geliştirilip 2K Sports tarafından yayınlanan oynanabilirlik ve grafikleri bakımından üst seviyede olan basketbol video oyunu NBA 2K21, Epic Games Store üzerinde 419 TL'lik satış fiyatıyla listeleniyordu.

Epic Games'in her hafta düzenli olarak kullanıcılarına ücretsiz olarak verdiği oyun, bu hafta sürpriz bir şekilde NBA 2K21 oldu. GTA 5'i ücretsiz vermesinden bu yana küçük oyunlar vermeye başlayan Epic Games, kullanıcıları tarafından son dönemlerde sıkça eleştirilmişti. Ancak dün yapılan duyuruya göre NBA 2K21 Epic Games üzerinden artık ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek.

Ayrıca, oyunun sistem gereksinimlerinin gayet makul olduğu söyleyebiliriz. İşte, NBA 2K21 sistem gereksinimleri!

NBA 2K21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2021

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8.1 64 bit veya Windows 10 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i3-530 @ 2.93 GHz/ AMD FX-4100 @ 3.60 GHz veya daha iyisi
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 450 1 GB/ AMD Radeon HD 7770 1 GB veya daha iyisi
  • Depolama: 80 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit, Windows 8.1 64 bit veya Windows 10 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i5-4430 @ 3 GHz/ AMD FX-8370 @ 3.4 GHz veya daha iyisi
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB/ AMD Radeon R9 270 2 GB veya daha iyisi
  • Depolama: 80 GB
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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