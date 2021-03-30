NBA 2K21 MyTEAM 6. sezonu başladı!
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NBA 2K21'in MyTEAM modunun 6. sezonu Glitched Reality başladı. Yeni sezon, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, Google Stadia ve PC üzerinde oynanabilecek.
Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K Sports tarafından yayınlanan NBA 2K21 MyTEAM'in gelecek sezonu PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, Google Stadia ve PC için geleceğini duyuruldu.
NBA 2K21 MyTEAM 6. SEZONUNDA SUNULACAK ÖZELLİKLER
"Glitched Reality" olarak adlandırılan yeni gelecek 6. sezondaki özellikler şu şekilde; Gizemli bir dokunuşa sahip yepyeni bir Domination Tier sunuluyor. Yeni sezon oyuncuları, gizli kodları ortaya çıkarmaya ve heyecan verici yeni zorlukların üstesinden gelmeye teşvik ediyor.
MyTEAM 6. SEZON ÖDÜLLERİ
- Dark Matter JR Smith sezonun en iyi ödül oyuncusu olacak.
- Galaxy Opal Michael Redd, sınırsız modun ödülü olarak karşımızda.
- Galaxy Opal Rashard Lewis, Sınırlı modun ödülü olacak
- Galaxy Opal Billy Cunningham, Yükseliş Panosunda bulunabilecek.
- Galaxy Opal Fat Lever, Üçlü Tehdit modunda 1.250 oyun kazanmanın ödülü olacak.
- Galaxy Opal Julius Randle, Triple Threat Online'da kazanılabilecek.
- Eski Utah Jazz koçu Galaxy Opal Jerry Sloan, Triple Threat Offline modunun ödülü olacak.
- Mel Daniels, Hakimiyet ödülü olarak sunuluyor.