NBA 2K21 MyTEAM 6. sezonu başladı!

NBA 2K21'in MyTEAM modunun 6. sezonu Glitched Reality başladı. Yeni sezon, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, Google Stadia ve PC üzerinde oynanabilecek.

Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K Sports tarafından yayınlanan NBA 2K21 MyTEAM'in gelecek sezonu PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, Google Stadia ve PC için geleceğini duyuruldu.

NBA 2K21 MyTEAM 6. SEZONUNDA SUNULACAK ÖZELLİKLER

"Glitched Reality" olarak adlandırılan yeni gelecek 6. sezondaki özellikler şu şekilde; Gizemli bir dokunuşa sahip yepyeni bir Domination Tier sunuluyor. Yeni sezon oyuncuları, gizli kodları ortaya çıkarmaya ve heyecan verici yeni zorlukların üstesinden gelmeye teşvik ediyor.

MyTEAM 6. SEZON ÖDÜLLERİ