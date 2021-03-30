NBA 2K21 MyTEAM 6. sezonu başladı!
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NBA 2K21 MyTEAM 6. sezonu başladı!

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NBA 2K21 MyTEAM 6. sezonu başladı!

NBA 2K21'in MyTEAM modunun 6. sezonu Glitched Reality başladı. Yeni sezon, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, Google Stadia ve PC üzerinde oynanabilecek.

Visual Concepts tarafından geliştirilen ve 2K Sports tarafından yayınlanan NBA 2K21 MyTEAM'in gelecek sezonu PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, Google Stadia ve PC için geleceğini duyuruldu.

NBA 2K21 MyTEAM 6. SEZONUNDA SUNULACAK ÖZELLİKLER

"Glitched Reality" olarak adlandırılan yeni gelecek 6. sezondaki özellikler şu şekilde; Gizemli bir dokunuşa sahip yepyeni bir Domination Tier sunuluyor. Yeni sezon oyuncuları, gizli kodları ortaya çıkarmaya ve heyecan verici yeni zorlukların üstesinden gelmeye teşvik ediyor.

MyTEAM 6. SEZON ÖDÜLLERİ

  • Dark Matter JR Smith sezonun en iyi ödül oyuncusu olacak.
  • Galaxy Opal Michael Redd, sınırsız modun ödülü olarak karşımızda.
  • Galaxy Opal Rashard Lewis, Sınırlı modun ödülü olacak
  • Galaxy Opal Billy Cunningham, Yükseliş Panosunda bulunabilecek.
  • Galaxy Opal Fat Lever, Üçlü Tehdit modunda 1.250 oyun kazanmanın ödülü olacak.
  • Galaxy Opal Julius Randle, Triple Threat Online'da kazanılabilecek.
  • Eski Utah Jazz koçu Galaxy Opal Jerry Sloan, Triple Threat Offline modunun ödülü olacak.
  • Mel Daniels, Hakimiyet ödülü olarak sunuluyor.
- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 14:44:16. #1.16#
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