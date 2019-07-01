NBA 2K20'nin Çıkış Tarihi, Resmi Olarak Açıklandı

2K, resmi olarak NBA 2K20'nin kapağında bulunacak olan sporcuları açıklayarak söylentileri doğruladı. NBA 2K20 Legend Edition'ın kapağında Dwayne Wade'in olmasına karar veren 2K, Standard Edition ve Deluxe Edition'da Anthony Davis'e yer verecek.

Wade'in 2K kapağında bulunması, başarılı basketçinin sezon sonunda spor kariyerini sonlandırma kararıyla neredeyse kesinleşmişti. Anthony Davis ise NBA 2K16'dan sonra ikinci kez 2K'nın kapağında yer alacak.

Üç sürüm için de kapak sporcularını açıklayan 2K, aynı zamanda oyunun ne zaman çıkacağına dair de açıklamalarda da bulundu. Basketbol denince akla gelen ilk oyun olan NBA 2K20, 6 Eylül 2019 tarihinde hayranlarıyla buluşacak.

Oyunun ilk bakış videosuna aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.