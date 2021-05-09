NBA 2K Türkiye milli takımımızın yarı final mücadelesi başlıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NBA 2K Türkiye milli takımımızın yarı final mücadelesi başlıyor!

NBA 2K Türkiye milli takımımızın yarı final mücadelesi başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

NBA 2K Türkiye milli takımımızın İngiltere ile olan yarı final mücadelesi AlperBicen ve Jeddunex sunumu ile başlıyor! #GönüllerBir

NBA 2K Türkiye milli takımımızın yarı final mücadelesi birazdan başlıyor, FIBA Esports yarı finalinde millilerimiz İngiltere ile karşılaşacak. Yarı final serisi, turnuvanın yayın haklarını alan kanalında canlı olarak sunulacak!

Millilerimiz grup aşamalarını 3'te 3'lük bir seri yakalayıp namağlup tamamlamıştı. Dün İspanya ile oynanan çeyrek final mücadelesini de 2-1 yenen temsilcimiz turnuvaya namağlup devam ediyor. Yapılacak olan yarı final mücadelelerini izlemek ve millilerimize destek vermek için gidebilirsiniz!

olarak millilerimize başarılar diliyor ve Alper Biçen'e de biz izleyenleri unutmadığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Gönüller bir!

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Alişan Tarkan Cansu Dere Cem Yılmaz
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: NBA 2K Türkiye milli takımımızın yarı final mücadelesi başlıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 14:19:41. #1.15#

title