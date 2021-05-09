NBA 2K Türkiye milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu!
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NBA 2K Türkiye milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu!

NBA 2K Türkiye milli takımımız Avrupa şampiyonu oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Bizim çocuklar AVRUPA ŞAMPİYONU!! Eren_2K FatihStraps TR_Tansu28 BirkanCengir Kado_2K CanBoym2k Sabri_2K

NBA 2K Türkiye milli takımımız bugün oynanan FIBA Esports turnuvasında  Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Alper Biçen'in kanalında canlı olarak sunulan maçlar sonunda tamamlandı. Türkiye milli takımımız grup aşamalarında 3'te 3'lük bir seri yakaladı. Dün İspanya ile oynanan çeyrek final mücadelesini de 2-1 yenen temsilcimiz bugün İngiltere'yi de 2 – 1 yenerek turnuvanın finaline hak kazanmıştı. Saat 16.30'da başlayan Almanya final maçlarını da kazanan ardından oldu!

TESFED sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile millilerimizi kutlamayı ihmal etmedi!

Bize bu gururu yaşattığınız için teşekkürler!

Kaynak: Playerbros

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