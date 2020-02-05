Nazlı sinem davasında paksoy kardeşlere beraat
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Nazlı sinem davasında paksoy kardeşlere beraat

BEYOĞLU'nda 10 yıl önce Boston Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, karar çıktı.

05.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:02
Nazlı sinem davasında paksoy kardeşlere beraat

BEYOĞLU'nda 10 yıl önce mezunu 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun 8. kattan apartman boşluğuna düşerek yaşamını kaybetmesine ilişkin Paksoy Holding'in veliahtları Mahmut Emre ve Can Paksoy kardeşlerin yargılandığı davada, karar çıktı. Her iki sanığa delil yetersizliğinden beraat kararı verildi

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Nazlı sinem davasında paksoy kardeşlere beraat
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