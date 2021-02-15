Nazlı Kurbanzade kimdir? Magazin dünyasında yakından tanınan Nazlı Kurbanzade sosyal medyada trend oldu. Nazlı Kurbanzade hakkında araştırmalar yaı
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Nazlı Kurbanzade kimdir? Magazin dünyasında yakından tanınan Nazlı Kurbanzade sosyal medyada trend oldu. Nazlı Kurbanzade hakkında araştırmalar yaı

15.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:22
Nazlı Kurbanzade kimdir? Magazin dünyasında yakından tanınan Nazlı Kurbanzade sosyal medyada trend oldu. Nazlı Kurbanzade hakkında araştırmalar yaı

Magazin dünyasında yakından tanınan Nazlı Kurbanzade sosyal medyada trend oldu. Nazlı Kurbanzade hakkında araştırmalar yaılırken Nazlı Kurbanzade kimdir, konusu merak edildi.

Özel hayatıyla magazin gündeminde trend olan Nazlı Kurbanzade hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Nazlı Kurbanzade kimdir?

NAZLI KURBANZADE KİMDİR?

Cemiyetin dünyasının ünlü isimlerinden Bülent Kurbanzade'nin kızı olan Nazlı Kurbanzade, magazin dünyasından uzak bbir hayat sürüyor. Lisans eğitimini Koç Üniversitesi'nde tamamlayan Nazlı Kurbanzade, 2010 yılında hukuk bölümünü tamamladıktan sonra Paris Summer İnstitute'de eğitimine devam etti. Dört yıldır aynı kurumda operasyon direktörü olarak çalışan Nazlı Kurbanzade, aynı zamanda Çağadaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği'nin (ÇABA) projelerinde destek oluyor. Bu projeler sayesinde tanışan Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade, 24 Mart 2018 tarihinde evlenmişti.

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