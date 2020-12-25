Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'dan dikkat çeken nişan paylaşımı

Hacı Sabancı, geçtiğimiz hafta nişanlandığı Nazlı Kayı'yla isteme gecesinden ilk kez fotoğraf paylaştı. Beşiktaş taraftarı olan Sabancı kareye, siyah ve beyaz kalp emojisi koydu

İlk olarak Snob Magazin'in duyurduğu Nazlı Kayı - Hacı Sabancı çiftinden ilk kez nişan paylaşımı geldi. İş insanı, müstakbel eşiyle pasta keserken fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Kayı'nın beyaz elbise, Sabancı'nın siyah takım giymesi nedeniyle ikiliye, 'Siyah beyaz aşk' yorumları yapıldı. Beşiktaş taraftarı olan Sabancı, siyah ve beyaz renkli kalp emojisiyle fotoğrafı paylaşması dikkat çekti. Sabancı Ailesi, geçtiğimiz hafta Kayı'yı Bursa'daki evinden istemişti.

Kaynak: Snob Magazin