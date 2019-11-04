Nazlı Çelik kızıyla fotoğrafını paylaştı! Beğeni yağmuruna tutuldu

04.11.2019 23:59

Kahraman Mehmetçik'in terör operasyonlarını olay yerinden aktaran ve sık sık yaptığı ziyaretlerle askerlerimize moral veren başarılı haber sunucusu Nazlı Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

Çelik, Instagram hesabından kızı ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. Fotoğraf, kısa sürece binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar geldi.

İşte o yorumlardan bazıları:

-Boynundan Ay Yıldızlı kolyesini hiçbir zaman çıkartmayan Türk kadını

-Vatan yürekli kadın saygılarımı sunuyorum, seni seviyorumü

-Maşallah, her zaman çok mutlu olmanız dileğiyle

-Cesur yürek Nazlı Çelik

-Efe yürekli kadın

-Ekranlara nasıl yakışıyorsanız, annelikte size çok yakışıyor

NAZLI ÇELİK KİMDİR?

1977 senesinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini ise İsviçre'de bir yatılı okulda tamamladı. ABD'nin Boston şehrinde Emerson College'da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gördü. 1999 yılında Türkiye'ye döndü. NTV Haber'de polis adliye muhabirliği yaptı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü.