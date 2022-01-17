Nâzım Hikmet Ran, doğumunun 120. yıldönümünde unutulmadı

Usta şair, Şişli Belediyesi ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 15-16 Ocak tarihleri arasında düzenlenen etkinlikle anıldı.

Türk şiirini dünyaya tanıtan, sevdayı, özlemi, direnci, özgürlüğü ve memleket sevgisini şiirleriyle buluşturan, "Mavi Gözlü Dev" Nâzım Hikmet Ran, doğumunun 120. yıldönümünde de unutulmadı.Şairin doğum günü olan, 15 Ocak'ta Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde Nâzım Hikmet'in eseri olan ve Rutkay Aziz'in kurgulayıp yönettiği; "Memleketimden İnsan Manzaraları" tiyatro gösterisi yapıldı.

Belgesel gösterimi yapıldı

Etkinliğin ikinci günü olan 16 Ocak Pazar günü ise yönetmenliğini Nebil Özgentürk'ün yaptığı; "Nâzım Hikmet 120 Yaşında, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı 30 Yaşında" adını taşıyan belgesel, yine Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu. Yapımcılığını Nâzım Hikmet Vakfı ve Bir Yudum İnsan Filminin üstlendiği belgeselde, Nâzım Hikmet'e oyuncu Şahin Sancak hayat verdi. Çekimleri Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Anı Odası,

Beykoz Kundura Fabrikası, Büyükada, TÜRVAK Sinema Müzesi ve Moskova'da yapılan belgeselde, Nâzım Hikmet'in hayatından özel kesitler yer aldı.

Belgeselin ardından Serenad Bağcan ve Ferhat Livaneli Orkestrası dinletisi gerçekleştirildi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri