"Nazilli ve Çevresinin Arkeolojik Zenginlikleri" kitabı Mastaura Antik Kenti'nde tanıtıldı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Nazilli Belediyesi iş birliğinde hazırlanan "Nazilli ve Çevresinin Arkeolojik Zenginlikleri" isimli kitap tanıtıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Nazilli Belediyesi iş birliğinde hazırlanan "Nazilli ve Çevresinin Arkeolojik Zenginlikleri" isimli kitap tanıtıldı.

Mastaura Antik Kenti'nde düzenlenen etkinliğe, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer ve diğer ilgililer katıldı.

AK Parti Aydın Milletvekili Kuvvet Erim, hazırlanan eserde Nazilli ve çevresinde bulunan tarihi kentlerin yer aldığını belirterek, Mastaura Antik Kenti ve il genelindeki kazı çalışmalarının başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy da "Burada, varlığı ispat edilen bir eserin ülke ve dünya kültürüne kazandırılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğüne şahit oluyoruz. Türk arkeologlar tarafından bu eserlerin ortaya çıkarılması ise gurur verici." diye konuştu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise kitabı kaleme alan ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Sedat Akkurnaz ile Aydın Arkeoloji Müzesinden uzman Yusuf Çorbacıoğlu'na teşekkür etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Mastaura Antik Kenti'nin yurt dışında tanıtılması önemli, bu amaçla üniversite olarak çalıştay ve kongreler düzenlemeyi planlıyoruz. Kültürel varlıklarımızın tanıtılması konusunda elimizden gelen her türlü gayreti sağlayacağız." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de Mastaura Antik Kenti'nin benzerine rastlanılmayan bir yapı olduğunu hatırlattı.

Konuşmaların ardından kitapla ilgili bilgi verildi ardından Mastaura Antik Kenti gezildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun