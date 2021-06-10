Nazilli'de sağanak olumsuzluk yarattı
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Nazilli'de sağanak olumsuzluk yarattı

Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. 15 dakika süren sağanak sonrası zemin ve bodrum kattaki birçok evde su baskınları yaşandı.

Nazilli'de 15 dakika süren sağanak yağmur, özellikle Yeşil Mahalle'de etkili oldu, zemin ve bodrum katındaki birçok evi su bastı. Vatandaşlar, suları kendi çabalarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kent Merkezinde bulunan Eğriboyun Mezarlığı ve çevresi de yağıştan etkilendi. Mahalle oluşan sel suları nedeniyle çamur içerisinde kaldı. bölgede oturanlar, her yağmurun ardından aynı sorunu yaşadıklarını söyleyerek alt yapının bir an önce yapılmasını istedi. Yağmurun ardından Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, mahallede incelemelerde bulundu. Büyükşehir belediyesi ve Nazilli Belediyesi'ne ait iş makinaları mahalleye gelerek yol temizleme çalışması gerçekleştirdi.

 


Nazilli'de sağanak olumsuzluk yarattı
Nazilli'de sağanak olumsuzluk yarattı
Nazilli'de sağanak olumsuzluk yarattı
Nazilli'de sağanak olumsuzluk yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan

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