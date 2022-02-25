Nazilli'de kavşak ve refüjler yenileniyor

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Nazilli Belediyesi kavşak, refüj ve yeşil alanlardaki bakım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin daha güzel ve modern bir görüme kavuşması için çalışan Nazilli Belediyesi ekipleri, refüj ve kavşaklarda ot biçme, bakım, temizlik ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Günlük rutin çalışmaların yanı sıra, kentin farklı noktalarındaki park, refüj, kavşak ve yeşil alanlarında damlama sulama sistemlerinin kontrollerini yapıp bir yandan da yenilemeleri çalışmaları yapan Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki kavşak ve refüj, Uğur Soğutma kavşağı ile dört yol kavşağında da peyzaj çalışmalarını tamamlıyor.

Yapılan hummalı çalışmalarla ana arterlerdeki refüjler ve kavşaklarda yeni düzenlemelerin yanı sıra mevcut bulunan ve kış mevsiminde yıpranan koruma çitlerinin de bakımlarını yaparak boyama işlemlerini gerçekleştiriyor. - AYDIN