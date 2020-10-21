Nazif Okumuş kimdir? Nazif okumuş kaç yaşında? Nazif Okumuş evli mi?

1959 yılında Adapazarı'nın Sapanca ilçesinde dünyaya geldi. Peki, Nazif Okumuş kimdir? Nazif Okumuş evli mi? Nazif okumuş hayatı ve biyografisi!

Siyasi düşünceleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran milletvekili Nazif Okumuş kimdir? Nazif Okumuş hakkında tüm merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz.

NAZİF OKUMUŞ KİMDİR?

Nazif Okumuş, 1999 yılındaki milletvekili seçimlerinde 21. Dönem İstanbul 2. bölge MHP milletvekili seçildi. 18 Nisan 1999 - 14 Kasım 2002 tarihlerinde de TBMM'de, TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanı oldu. 14 Kasım 2002'de 22. dönem milletvekili seçilerinde, MHP baraj altında kaldığından milletvekili seçilemedi. 22 Temmuz 2007'de MHP'den yeniden milletvekili adayı olsa da seçilemedi.

Nazif Okumuş evli ve 2 çocuk babasıdır.