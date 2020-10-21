Nazif Okumuş kimdir? Nazif okumuş kaç yaşında? Nazif Okumuş evli mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nazif Okumuş kimdir? Nazif okumuş kaç yaşında? Nazif Okumuş evli mi?

21.10.2020 23:45 | Son Güncelleme: 21.10.2020 23:48
Nazif Okumuş kimdir? Nazif okumuş kaç yaşında? Nazif Okumuş evli mi?

1959 yılında Adapazarı'nın Sapanca ilçesinde dünyaya geldi. Peki, Nazif Okumuş kimdir? Nazif Okumuş evli mi? Nazif okumuş hayatı ve biyografisi!

Siyasi düşünceleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran milletvekili Nazif Okumuş kimdir? Nazif Okumuş hakkında tüm merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz.

NAZİF OKUMUŞ KİMDİR?

Nazif Okumuş, 1999 yılındaki milletvekili seçimlerinde 21. Dönem İstanbul 2. bölge MHP milletvekili seçildi. 18 Nisan 1999 - 14 Kasım 2002 tarihlerinde de TBMM'de, TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanı oldu. 14 Kasım 2002'de 22. dönem milletvekili seçilerinde, MHP baraj altında kaldığından milletvekili seçilemedi. 22 Temmuz 2007'de MHP'den yeniden milletvekili adayı olsa da seçilemedi.

Nazif Okumuş evli ve 2 çocuk babasıdır.

İlgili Haberler

Burhan Öçal kimdir? Burhan Öçal kaç yaşında, nereli? Burhan Öçal evli mi?
Burhan Öçal kimdir? Burhan Öçal kaç yaşında, nereli? Burhan Öçal evli mi?
Serenad Bağcan kimdir? Serenad Bağcan nereli, kaç yaşında?
Serenad Bağcan kimdir? Serenad Bağcan nereli, kaç yaşında?
İbrahim Nebioğlu kimdir? İbrahim Nebioğlu kaç yaşında, nereli?
İbrahim Nebioğlu kimdir? İbrahim Nebioğlu kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Engin Yıldırım Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Binnur Kaya Yavuz Bingöl Caner Cindoruk
Spor Falcao Erol Bulut Serdar Aziz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Rus Milli Rusya Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nazif Okumuş kimdir? Nazif okumuş kaç yaşında? Nazif Okumuş evli mi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 23:48:23. #1.14#
title