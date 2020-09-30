Nazif Okumuş kimdir? Nazif Okumuş kaç yaşında, nereli? Nazif Okumuş hayatı ve biyografisi!
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Nazif Okumuş kimdir? Nazif Okumuş kaç yaşında, nereli? Nazif Okumuş hayatı ve biyografisi!

30.09.2020 22:14 | Son Güncelleme: 30.09.2020 22:19
Nazif Okumuş kimdir? Nazif Okumuş kaç yaşında, nereli? Nazif Okumuş hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Nazif Okumuş izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Nazif Okumuş kaç yaşında, nereli? Nazif Okumuş hayatı ve biyografisi! Nazif Okumuş kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Aydın Sezer, hakkında araştırmalar yapılıyor. Nazif Okumuş kimdir? Nazif Okumuş kaç yaşında, nereli? Nazif Okumuş hayatı ve biyografisi!

NAZİF OKUMUŞ KİMDİR?

Nazif Okumuş Sapanca doğumludur. 1959'da Adapazarı'nda dünyaya gelen Nazif Okumuş, MHP 21. Dönem İstanbul Milletvekilidir.

Okumuş, 1999 seçimlerinde İstanbul'dan MHP saflarından milletvekili seçildi.

Okumuş 2002 ve 2007 seçimlerinde de MHP'den milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi.

Gazetecilik geçmişine sahiptir.

İstanbul Ünivresitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur.

Evli olan Okumuş, 2 çocuk sahibidir.

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