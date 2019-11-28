Nazi kumpasını bozan ünlü Ermeni asıllı Rus casus hayatını kaybetti
Nazilerin, 1943’te Winston Churchill, Joseph Stalin ve Franklin Roosevelt'i öldürme planının engellenmesine yardım eden Sovyet istihbarat subayı Goar Vartanyan hafta başında 93 yaşında hayatını kaybetti.
Nazilerin, 1943'te Winston Churchill, Joseph Stalin ve Franklin Roosevelt'i öldürme planının engellenmesine yardım eden Sovyet istihbarat subayı Ermeni asıllı Goar Vartanyan 93 yaşında hayatını kaybetti.
Rus haber ajansı Ria Novosti, Vartanyan'ın cuma günü Moskova'daki Troyekurovskoye Mezarlığı'na, 2012 yılında ölen eşi "efsane casus" Gevork Vartanyan'ın yanına gömüleceğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle