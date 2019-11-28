Nazi kumpasını bozan ünlü Ermeni asıllı Rus casus hayatını kaybetti
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Nazi kumpasını bozan ünlü Ermeni asıllı Rus casus hayatını kaybetti

Nazilerin, 1943’te Winston Churchill, Joseph Stalin ve Franklin Roosevelt'i öldürme planının engellenmesine yardım eden Sovyet istihbarat subayı Goar Vartanyan hafta başında 93 yaşında hayatını kaybetti.

28.11.2019 19:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:11
Nazi kumpasını bozan ünlü Ermeni asıllı Rus casus hayatını kaybetti

Nazilerin, 1943'te Winston , ve 'i öldürme planının engellenmesine yardım eden Sovyet istihbarat subayı Ermeni asıllı Goar Vartanyan 93 yaşında hayatını kaybetti.


Rus ajansı Ria Novosti, Vartanyan'ın cuma günü Moskova'daki Troyekurovskoye Mezarlığı'na, 2012 yılında ölen eşi "efsane casus" Gevork Vartanyan'ın yanına gömüleceğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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