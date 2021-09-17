Nazende ne demek? Nazende anlamı ne? - Haberler
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Nazende ne demek? Nazende anlamı ne?

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Nazende ne demek? Nazende anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Nazende, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Nazende ne demek? Nazende anlamı ne? İşte, Nazende kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Nazende kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Nazende anlamı ne? Nazende ne demek?

NAZENDE NE DEMEK?

Nazende: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Azeri Türkçe'sinde "Naz edici, nazlı, hoş edalı" gibi anlamlara gelmektedir.

Nazende kelimesinin cümle içerisinde kullanımı

"Gurbette sevgilim aklıma düştün. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Nazende sevgilim yadıma düştün."

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