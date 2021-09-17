Nazende ne demek? Nazende anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Nazende kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Nazende anlamı ne? Nazende ne demek?

NAZENDE NE DEMEK?

Nazende: Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Azeri Türkçe'sinde "Naz edici, nazlı, hoş edalı" gibi anlamlara gelmektedir.

Nazende kelimesinin cümle içerisinde kullanımı

"Gurbette sevgilim aklıma düştün. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Nazende sevgilim yadıma düştün."

Haberler.com - Gündem