Şeyma, "Aman nazar değmesin" notuyla yeni aşkıyla dudak dudağa pozunu paylaştı
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Şeyma, "Aman nazar değmesin" notuyla yeni aşkıyla dudak dudağa pozunu paylaştı

04.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:17

Geçtiğimiz aylarda "uzak mesafe" ilişkisinden sıkıldığı için İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan ayrılan Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Şeyma Subaşı, herkesten sır gibi sakladığı gizemli sevgilisiyle dudak dudağa pozunu "Nazar değmesin" notuyla paylaştı.

Her anını sosyal medya hesabından paylaşan ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, herkesten sır gibi sakladığı gizemli sevgilisiyle ilk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

AŞKINI İLAN ETTİ

Geçtiğimiz aylarda "uzak mesafe" ilişkisinden sıkıldığı için İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan ayrılan Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Subaşı, Mısırlı bir iş adamı olduğu iddia edilen yeni sevgilisiyle ilk pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Sevgilisiyle dudak dudağa poz veren Subaşı'nın "Nazar değmesin. Peri masalı" notu ile yaptığı paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımına Dila Tarkan ve Eliz Sokuçoğlu gibi ünlü isimlerde yorum yaptı.

ACUN'A NİSPET YAPTI

Öte yandan Şeyma Subaşı'nın, Acun Ilıcalı'nın dün sevgilisi Çağla Altunkaya'ya ilanı aşk etmesinin ardından bugün sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

'Nazar değmesin' notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, gizemli sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi
Şeyma, 'Aman nazar değmesin' notuyla yeni aşkıyla dudak dudağa pozunu paylaştı
Haber Yorumları (7)
BİLEN: o ayakkabılar kim bilir kaç paradır ama baksan 5 para etmez tipi var ,
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ARTVİNLİ: Ahh acun efendi bunu aldın bıraktın başımıza bela ettin
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BİRİSİ: acun un dunyadaki en buyuk sansssizligindan Allah islah etsin
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