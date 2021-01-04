Şeyma, "Aman nazar değmesin" notuyla yeni aşkıyla dudak dudağa pozunu paylaştı

Geçtiğimiz aylarda "uzak mesafe" ilişkisinden sıkıldığı için İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan ayrılan Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Şeyma Subaşı, herkesten sır gibi sakladığı gizemli sevgilisiyle dudak dudağa pozunu "Nazar değmesin" notuyla paylaştı.

Her anını sosyal medya hesabından paylaşan ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, herkesten sır gibi sakladığı gizemli sevgilisiyle ilk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

AŞKINI İLAN ETTİ

Geçtiğimiz aylarda "uzak mesafe" ilişkisinden sıkıldığı için İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan ayrılan Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Subaşı, Mısırlı bir iş adamı olduğu iddia edilen yeni sevgilisiyle ilk pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Sevgilisiyle dudak dudağa poz veren Subaşı'nın "Nazar değmesin. Peri masalı" notu ile yaptığı paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımına Dila Tarkan ve Eliz Sokuçoğlu gibi ünlü isimlerde yorum yaptı.

ACUN'A NİSPET YAPTI

Öte yandan Şeyma Subaşı'nın, Acun Ilıcalı'nın dün sevgilisi Çağla Altunkaya'ya ilanı aşk etmesinin ardından bugün sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaşması dikkatlerden kaçmadı.