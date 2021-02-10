Nazan Öncel - Gitme Kal Bu Şehirde Şarkı Sözleri | Sadakatsiz dizisinde çalan şarkı nedir?
Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de bugün çalan Nazan Öncel şarkısı seyirciler tarafından merak edildi. İşte, Nazan Öncel - Gitme Kal Bu Şehirde Şarkı Sözleri | Sadakatsiz dizisinde çalan şarkı nedir?
Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de bugün Asya karakteri yaşadıklarına dayanamayarak İstanbul'u terk etti. Bunun üzerine Volkan karakterinin pişmanlık ve duygu dolu anlar yaşadığı bölümde Sezen Aksu'nun yazdığı ve Nazan Öncel'in seslendirdiği Gitme Kal Bu Şehirde şarkısı çaldı!
NAZAN ÖNCEL - GİTME KAL BU ŞEHİRDE ŞARKI SÖZLERİ
Güz yaprakları düştü
Gazeller oldu
Bulut indi yeryüzüne
Sevdalı oldu
Bir avuntu biraz keder
Böyle bize neler oldu?
Bu ayrılık bir de hasret
Çekilmez oldu
Ay karanlık hep karanlık
Yüzün bize döner oldu
Bir ihtimal daha vardı
Felaket oldu
Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde
Gitme, gitme yazık olur bize
Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde
Gitme, gitme yazık olur bize
Geceler kör dilsiz sanki
Konuşmaz oldu
Hüzünler koyduk üst üste
Ayrılık oldu
Bir avuntu biraz keder
Böyle bize neler oldu?
Bu ayrılık bir de hasret
Çekilmez oldu
Ay karanlık hep karanlık
Yüzün bize döner oldu
Bir ihtimal daha vardı
Felaket oldu
Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde
Gitme gitme yazık olur bize
Gitme gitme gitme kal bu şehirde
Gitme gitme yazık olur bize
Gitme gitme gitme kal bu şehirde
Gitme gitme yazık olur bize