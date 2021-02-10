Nazan Öncel - Gitme Kal Bu Şehirde Şarkı Sözleri | Sadakatsiz dizisinde çalan şarkı nedir?
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Nazan Öncel - Gitme Kal Bu Şehirde Şarkı Sözleri | Sadakatsiz dizisinde çalan şarkı nedir?

10.02.2021 22:28 | Son Güncelleme: 10.02.2021 22:35
Nazan Öncel - Gitme Kal Bu Şehirde Şarkı Sözleri | Sadakatsiz dizisinde çalan şarkı nedir?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de bugün çalan Nazan Öncel şarkısı seyirciler tarafından merak edildi. İşte, Nazan Öncel - Gitme Kal Bu Şehirde Şarkı Sözleri | Sadakatsiz dizisinde çalan şarkı nedir?

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de bugün Asya karakteri yaşadıklarına dayanamayarak İstanbul'u terk etti. Bunun üzerine Volkan karakterinin pişmanlık ve duygu dolu anlar yaşadığı bölümde Sezen Aksu'nun yazdığı ve Nazan Öncel'in seslendirdiği Gitme Kal Bu Şehirde şarkısı çaldı!

NAZAN ÖNCEL - GİTME KAL BU ŞEHİRDE ŞARKI SÖZLERİ

Güz yaprakları düştü

Gazeller oldu

Bulut indi yeryüzüne

Sevdalı oldu

Bir avuntu biraz keder

Böyle bize neler oldu?

Bu ayrılık bir de hasret

Çekilmez oldu

Ay karanlık hep karanlık

Yüzün bize döner oldu

Bir ihtimal daha vardı

Felaket oldu

Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde

Gitme, gitme yazık olur bize

Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde

Gitme, gitme yazık olur bize

Geceler kör dilsiz sanki

Konuşmaz oldu

Hüzünler koyduk üst üste

Ayrılık oldu

Bir avuntu biraz keder

Böyle bize neler oldu?

Bu ayrılık bir de hasret

Çekilmez oldu

Ay karanlık hep karanlık

Yüzün bize döner oldu

Bir ihtimal daha vardı

Felaket oldu

Gitme, gitme, gitme kal bu şehirde

Gitme gitme yazık olur bize

Gitme gitme gitme kal bu şehirde

Gitme gitme yazık olur bize

Gitme gitme gitme kal bu şehirde

Gitme gitme yazık olur bize

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