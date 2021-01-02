Naz Mila kimdir? Naz Mila kaç yaşında, nereli? Naz Mila hayatı, biyografisi!

Sosyal paylaşım sitelerinde yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Naz Mila kimdir? Naz Milakaç yaşında, nereli? Naz Milahayatı, biyografisi!

NAZ MİLA KİMDİR?

Naz Mila, aslen Azerbaycanlıdır. Adını ilk olarak izdivaç programıyla duyurdu ve ünlendi. Naz Mila, Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayları arasında yer alıyordu. Katıldığı programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile dikkat çeken Naz Mila, bir dönem Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile birlikte görüntülenmişti. 1992 yılında dünyaya gelen Naz Mila'nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var. Adından söz ettirmeyi çok iyi başaran Naz Mila, tekne haberlerinden sonra da yaptırdığı bir dövme ile gündeme gelmişti.

NAZ MİLA BOY VE KİLOSU

Boy: 1.66

Kilo: 60