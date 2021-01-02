Naz Mila kimdir? Naz Mila kaç yaşında, nereli? Naz Mila hayatı, biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Naz Mila kimdir? Naz Mila kaç yaşında, nereli? Naz Mila hayatı, biyografisi!

02.01.2021 20:56 | Son Güncelleme: 02.01.2021 21:01
Naz Mila kimdir? Naz Mila kaç yaşında, nereli? Naz Mila hayatı, biyografisi!

Katıldığı yarışma programı ile adını duyuran fenomen Naz Mila kimdir? Naz Mila kaç yaşında, nereli? Naz Mila hayatı, biyografisi!

Sosyal paylaşım sitelerinde yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Naz Mila kimdir? Naz Milakaç yaşında, nereli? Naz Milahayatı, biyografisi!

NAZ MİLA KİMDİR?

Naz Mila, aslen Azerbaycanlıdır. Adını ilk olarak izdivaç programıyla duyurdu ve ünlendi. Naz Mila, Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayları arasında yer alıyordu. Katıldığı programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile dikkat çeken Naz Mila, bir dönem Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile birlikte görüntülenmişti. 1992 yılında dünyaya gelen Naz Mila'nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var. Adından söz ettirmeyi çok iyi başaran Naz Mila, tekne haberlerinden sonra da yaptırdığı bir dövme ile gündeme gelmişti.

NAZ MİLA BOY VE KİLOSU

Boy: 1.66

Kilo: 60

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Ryan Babel Erol Bulut Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kız Ankara Yılbaşı Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Naz Mila kimdir? Naz Mila kaç yaşında, nereli? Naz Mila hayatı, biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 21:03:11. #1.14#
title