Naz Mila kimdir? Naz Mila kaç yaşında, aslen nerelidir?
Son olarak yaptırdığı dövme ile yurt dışı gazete sayfalarında bile haber olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu. Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan Naz Mila kimdir? Naz Mila kaç yaşında, aslen nerelidir?
İngiltere'de Daily Mail ve The Sun, 'Dövme yaptıracağınız kişinin İngilizce bilip bilmediğinden emin olun' haberleriyle gündeme gelen Naz Mila ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
NAZ MİLA KİMDİR?
Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.
Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.
Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, 1992 yılında dünyaya geldi. Naz Mila'nın eski evliliğinden 2021itibarıyla 13 yaşında Milana isminde bir kızı var.
Sosyal medya platformu Youtube, Instagram ve TikTok videoları ile gündeme gelen Naz Mila'nın instagram'da @nazmila_ kullanıcı adıyla yer almakta. Naz Mila'nın instagram'da 1.3 Milyon takipçisi bulunmakta.
2019 Mayıs ayında sevgilisi Gürkan ile dünya evine girdi.
Naz Mila'nın dövmesinin sosyal medyada viral olmasının ardından ise İngiltere'de Daily Mail ve The Sun, 'Dövme yaptıracağınız kişinin İngilizce bilip bilmediğinden emin olun' yazarak Mila'yı sitelerine taşıdı.