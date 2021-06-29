Naz Mila kimdir? Naz Mila kaç yaşında, aslen nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Naz Mila kimdir? Naz Mila kaç yaşında, aslen nerelidir?

Naz Mila kimdir? Naz Mila kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son olarak yaptırdığı dövme ile yurt dışı gazete sayfalarında bile haber olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu. Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan Naz Mila kimdir? Naz Mila kaç yaşında, aslen nerelidir?

İngiltere'de Daily Mail ve The Sun, 'Dövme yaptıracağınız kişinin İngilizce bilip bilmediğinden emin olun' haberleriyle gündeme gelen Naz Mila ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

NAZ MİLA KİMDİR?

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.

Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.

Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, 1992 yılında dünyaya geldi. Naz Mila'nın eski evliliğinden 2021itibarıyla 13 yaşında Milana isminde bir kızı var.

Sosyal medya platformu Youtube, Instagram ve TikTok videoları ile gündeme gelen Naz Mila'nın instagram'da @nazmila_ kullanıcı adıyla yer almakta. Naz Mila'nın instagram'da 1.3 Milyon takipçisi bulunmakta.

2019 Mayıs ayında sevgilisi Gürkan ile dünya evine girdi.

Naz Mila'nın dövmesinin sosyal medyada viral olmasının ardından ise İngiltere'de Daily Mail ve The Sun, 'Dövme yaptıracağınız kişinin İngilizce bilip bilmediğinden emin olun' yazarak Mila'yı sitelerine taşıdı.

Naz Mila kimdir? Naz Mila kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Lütfü Türkkan Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Hande Erçel Taner Ölmez
Spor Mesut Özil Emre Kocadağ Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Naz Mila kimdir? Naz Mila kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 15:59:05. #1.15#

title