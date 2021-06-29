Naz Mila kimdir? Naz Mila kaç yaşında, aslen nerelidir?

Son olarak yaptırdığı dövme ile yurt dışı gazete sayfalarında bile haber olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu. Son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer alan Naz Mila kimdir? Naz Mila kaç yaşında, aslen nerelidir?