Naz Mila'nın 'ilişki' açıklaması şaşırttı! Önceliği bakın neymiş?

Bir dönem popüler olan evlilik programlarıyla adını duyuran 29 yaşındaki Naz Mila, ilişkide önceliğini açıkladı. İşte Mila'nın şaşırtan açıklaması...

İlk olarak adını "Evleneceksen Gel" programı ile duyuran Azerbaycanlı Naz Mila, cüretkar paylaşımları ve iddialı açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

CEVABI OLAY OLDU

Gelen bir mesajı Instagram'dan paylaşan Naz Mila, "Birini çok seviyorsun ama parası yok. O zaman ne yapacaksın?" diyen takipçisine dikkat çekici bir yanıt verdi.

"PARASI OLMAYAN ERKEĞİ SEVMİYORUM"

Eski gelin adayı Naz Mila, "Belki inanmıyorsunuz ama parası olmayanı sevemiyorum veya cimri veya para harcamayan erkeği sevemiyorum. Boşuna zaman kaybı bence" dedi.

"Sevmiş olsam da bir hayrı yoksa o erkeğin bana mantığım kalbimi bastırıyor" diyen Naz Mila "Maddiyat önceliğim" itirafıyla şaşkınlık yarattı.

"ASLINDA BAKİREYİM"

Naz Mila, geçtiğimiz aylarda "Aslında bakireyim. Hayatımda hiç erkek yok ama işte egom yükselsin diye yalan atıyordum" demişti.

NAZ MİLA KİMDİR?

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu. Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.

Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, 1992 yılında dünyaya geldi. Naz Mila'nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var.