Naz Mila'dan şok eden bakirelik açıklaması!
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Naz Mila'dan şok eden bakirelik açıklaması!

Naz Mila'dan şok eden bakirelik açıklaması!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir dönem popüler olan evlilik programlarıyla adını duyuran 29 yaşındaki Naz Mila, Camdaki Kız dizisini izlerken şaşırtan 'bakirelik' çıkışında bulundu. İşte Mila'nın gündem olan o yorumu...

İlk olarak adını "Evleneceksen Gel" programı ile duyuran Azerbaycanlı Naz Mila, cüretkar paylaşımları ve iddialı açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Naz Mila, bu kez Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız hakkında bir paylaşım yaptı.

"BAKİRE OLARAK OTURUP ÇİZGİ FİLM İZLİYOR OLURDUM"

Mila, dizide takıntılı ve baskıcı bir anne Feride'yi canlandıran Nur Sürer'in sahnesini paylaşarak "Böyle annem olsa evimizde şu an bakire olarak oturup çizgi film izliyor olurdum herhalde" yorumunu yaptı.

Mila'nın bu paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

NAZ MİLA KİMDİR?

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.

Zuhal Topal'ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.

Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, 1992 yılında dünyaya geldi. Naz Mila'nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var.

Kaynak: Snob Magazin

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