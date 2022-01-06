Naz Evi filmi TV'de ilk kez olarak Fox'ta ekranlara geldi. Komedi türündeki film konusu ve oyuncularıyla dikkat çekti. Filmin oyuncuları araştırılmaya başlandı. Naz karakteri en çok araştırılan karakterler arasında. . Peki Naz Evi filmindeki Naz karakteri kimdir, gerçek adı nedir? detaylar haberimizde.

NAZ EVİ FİLMİNDEKİ NAZ KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

Naz Evi filmindeki Naz karakteri, filmin başrol oyuncularından. Naz karakterini, oyuncu Esin Çepni Hancı canlandırıyor.

ESİN ÇEPNİ HANCI KİMDİR?

Esin Çepni Hancı, 24 Temmuz 1993 İstanbul doğumludur. Çepni, lisanslı makyaj uzmanlığı da yapıyor. Çepni, 8 Şubat 2016'da TV8 ekranlarındaki İşte Benim Sitilim yarışmasında yer aldı.Esin Çepni, 26.07.2021 tarihinde Bilal Hancı ile dünya evine girdi.

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