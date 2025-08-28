Naz Evi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Naz Evi filmi ne zaman, nerede çekildi?

Naz Evi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Naz Evi filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin yoğun ilgisini kazanan Naz Evi filmi, beyazperdede elde ettiği başarının ardından şimdi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Yapımı ekran başında takip edecek olanlar, filmin konusu, özeti ve oyuncu kadrosu hakkında detaylı bilgi arayışına giriyor.

Televizyon gösterimiyle yeniden gündeme gelen Naz Evi, izleyiciyi sürükleyici öyküsüyle ekrana kilitlemeyi başarıyor. Filmi izlemeyi planlayanların merak ettiği başlıca sorular arasında Naz Evi'nin konusu nedir, filmde kimler rol alıyor ve özetinde neler yer alıyor gibi başlıklar öne çıkıyor.

NAZ EVİ FİLMİ KONUSU

Naz'ın mahalleye gelişiyle birlikte İsmail ve Saffet arasında büyük bir rekabet başlar. İki genç, Naz'ın gönlünü kazanmak ve babası Kahraman'ı ikna etmek için kıyasıya mücadeleye girişir. Ancak Kahraman'ın güvenini kazanmak sandıkları kadar kolay değildir. Onu etkilemeye çalışırken farkında olmadan mafyanın içine karışmaları ise olayları bambaşka bir noktaya taşır ve işler giderek karmaşık bir hal alır.

NAZ EVİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Halil İbrahim Göker

• Ferit Okan Tokmak

• Ekin Çepni

• Zeki Eker

• Mehtap Bayri

NAZ EVİ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ

Naz Evi'nin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapılmıştır. Hikâye büyük ölçüde İstanbul atmosferinde geçerken, filmde şehrin farklı bölgeleri izleyiciye yansıtılmıştır.

