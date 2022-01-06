İzleyenleri ekrana bağlayan Naz Evi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Naz Evi filmini izleyecek olanların merak ettiği Naz evi filmi konusu ne, oyuncuları kim? Naz evi filmi nerede, ne zaman çekilmiştir? sorularını sizler için derledik.

NAZ EVİ FİLMİ KONUSU NE?

Naz'ın mahalleye taşınmasıyla birlikte İsmail ve Saffet, Naz ile evlenebilmek için kıyasıya mücadeleye girişir. Naz ve babası Kahraman'ı etkilemek için olmadık şeyler yaparlar. Komedi türündeki Naz Evi filmi büyük beğeni toplamıştır.

NAZ EVİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Yönetmenliğini Gün Doğa Sarı'nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Göker, Ferit Okan Tokmak, Ekin Cepni, Zeki Eker ve Mehtap Bayri bulunuyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet