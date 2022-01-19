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Naylonla karda kayarken su kanalına düştü

Naylonla karda kayarken su kanalına düştü
Demirören Haber Ajansı / Halim Akca - Haberler | Güncel

BURDUR'un Bucak ilçesinde karda naylonla kayan üniversite öğrencisi, çarptığı demir korkulukların kırılması sonucu su kanalına düştü.

BURDUR'un Bucak ilçesinde karda naylonla kayan üniversite öğrencisi, çarptığı demir korkulukların kırılması sonucu su kanalına düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bucak ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hikmet Tolunay Meslek Yüksek Okulu kampüsünde etkili olan kar yağışının ardından öğrenciler, rampada, naylonun üzerine oturup kaymaya başladı. Bu sırada öğrencilerden biri, rampanın bittiği noktada üzerinde, 'Taşkın koruma tesislerine girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı demir korkuluğa çarptı. Korkuluklar kırılınca da öğrenci su kanalına düştü. O anlar bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Arkadaşlarının yardımıyla kanaldan çıkan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Naylonla karda kayarken su kanalına düştü

Naylonla karda kayarken su kanalına düştü

Naylonla karda kayarken su kanalına düştü

Naylonla karda kayarken su kanalına düştü

Demirören Haber Ajansı / Halim Akca - Son Dakika Haberleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Üniversite, kar, su, Güncel, Haber

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