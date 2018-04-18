Naylon Serada Yetiştirdiği Fideleri Satıyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 38 yaşındaki Hacı Ali Gül, evinin bahçesine kurduğu naylon serada eşi ile yetiştirdiği organik sebze fidelerini satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Araban ilçesi Kale Mahallesi'nde ikamet eden Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıldır geçimini, evinin bahçesine kurduğu naylan serada yetiştirdiği sebze fidelerini satarak sağladığını anlattı.

Her sene olduğu gibi bu yıl da ocak ayında 500 metrekare alanda ekimini yaptığı tohumların üzerini naylonla örterek organik biber, patlıcan, domates fidesi yetiştirdiğini ifade eden Gül, eşi Rahime Gül ile bu fideleri sebze yetiştirmek isteyenlere sattıklarını kaydetti.

Fidelerin 5 tanesini 1 liradan, karpuz fidesini de 50 kuruştan sattıklarını belirten Gül, bazı fideleri de kiraladığı 15 dönüm tarlaya dikerek yetiştirdiğini ve bunları da sattığını aktardı.

Ali Gül, "İnsan çalışınca kazanıyor. Kazanınca da kimseye muhtaç olmadan ailesinin geçimini sağlıyor. Benim tüm ihtiyaç sahibi ailelere tavsiyem, benim gibi çalışıp, üretmeleridir." dedi.