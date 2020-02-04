Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
Haberler » Gündem » Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu? - Haberler

Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?

Günlük hayatta sık sık kullanılan kelimelerin bir çoğu genellikle yanlış telaffuz edilebiliyor. Bu kelimelerden bir tanesi "laylon". Peki, naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon nasıl yazılır?

04.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:30
Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?

Naylon kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Laylon nasıl yazılır? Naylon mu, laylon mu? TDK'ya göre naylon kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

NAYLON NASIL YAZILIR? LAYLON MU, NAYLON MU?

Laylon nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "naylon" şeklindedir. Kelimenin başlangıcında yer alan 'n' harfi zamanlai, söyleyişte daha kolay olan 'l' ye dönüştüğünden günlük hayatta da yazı dilinde laylon haliyle kullanılmaya başlandı. Ancak TDK'ya göre laylon kelimesinin doğru yazılışı naylon şeklindedir.

Laylon - yanlış

Naylon - doğru

NAYLON İLE ÖRNEK CÜMLELER

Annem pazara her gittiğine çantasını naylon eşyalarla doldurur.

Mutfakta en kullanışlı naylon olsa da en sağlıksız ve estetik olmayan da naylonlar oluyor.

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler