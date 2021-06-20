Natus Vincere, VALORANT sahnesine ilk transferi "Cloud" ile birlikte adım atıyor

natusvincere ilk transferi Cloud ile VALORANT'a giriş yaptı.

Natus Vincere, Kirill "Cloud" Nehozhin ile imza atarak rekabetçi Valorant'a giriş yaptı. Dünyaca tanınmış olan organizasyon takipçilerini bu haberle sevindirdi.

VALORANT ajanı Sage'nin bir repliğini("Dik dur. Biz VALORANT'ız, biz savaşçıyız!") paylaşan NaVi, "İlk oyuncumuz ile tanışın - Kirill "Cloud" Nekhozhin!" açıklamasıyla yeni VALORANT takımının ilk oyuncusunu tanıttı. Cloud son 90 günde 12 kez Sova 11 kez de Reyna ajanlarını oynadı. Rekabetçi arenada oynadığı tüm maçlara baktığımızda ise oyuncunun en çok oynadığı ajan 49 kez ile Sova oldu.

Cloud kendi Twitter adresinden NaVi takımına katıldığı için çok mutlu ve bu adımın espor alanında kendisi için büyük bir adım olduğunu söyledi. Oyuncu, açıklamasına "Elimden gelen en iyisini yapacak ve NaVi'yi yüzüstü bırakmayacağım" notunu da ekledi.

Kaynak: Playerbros