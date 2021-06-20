Natus Vincere, VALORANT sahnesine ilk transferi "Cloud" ile birlikte adım atıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Natus Vincere, VALORANT sahnesine ilk transferi "Cloud" ile birlikte adım atıyor

Natus Vincere, VALORANT sahnesine ilk transferi 'Cloud' ile birlikte adım atıyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

natusvincere ilk transferi Cloud ile VALORANT'a giriş yaptı.

Natus Vincere, Kirill "Cloud" Nehozhin ile imza atarak rekabetçi Valorant'a giriş yaptı. Dünyaca tanınmış olan organizasyon takipçilerini bu haberle sevindirdi.

VALORANT ajanı Sage'nin bir repliğini("Dik dur. Biz VALORANT'ız, biz savaşçıyız!") paylaşan NaVi, "İlk oyuncumuz ile tanışın - Kirill "Cloud" Nekhozhin!" açıklamasıyla yeni VALORANT takımının ilk oyuncusunu tanıttı. Cloud son 90 günde 12 kez Sova 11 kez de Reyna ajanlarını oynadı. Rekabetçi arenada oynadığı tüm maçlara baktığımızda ise oyuncunun en çok oynadığı ajan 49 kez ile Sova oldu.

Cloud kendi Twitter adresinden NaVi takımına katıldığı için çok mutlu ve bu adımın espor alanında kendisi için büyük bir adım olduğunu söyledi. Oyuncu, açıklamasına "Elimden gelen en iyisini yapacak ve NaVi'yi yüzüstü bırakmayacağım" notunu da ekledi.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar İlham Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Selçuk Tekay Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Gareth Bale Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Natus Vincere, VALORANT sahnesine ilk transferi "Cloud" ile birlikte adım atıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 14:10:58. #1.14#

title