Natürmort nedir? TDK'ya göre Natürmort ne demek? Natürmort ne anlama geliyor?

Dilimize yabancı dillerden geçen kelimelerin anlamları merak ediliyor. Bu kelimelerden birisi de Natürmort'tur. Peki Natürmort nedir, ne demek, ne anlama geliyor? TDK'ya göre Natürmort ne demek?