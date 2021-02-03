Natürmort nedir? TDK'ya göre Natürmort ne demek? Natürmort ne anlama geliyor?
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Natürmort nedir? TDK'ya göre Natürmort ne demek? Natürmort ne anlama geliyor?

03.02.2021 16:58 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:01
Natürmort nedir? TDK'ya göre Natürmort ne demek? Natürmort ne anlama geliyor?

Dilimize yabancı dillerden geçen kelimelerin anlamları merak ediliyor. Bu kelimelerden birisi de Natürmort'tur. Peki Natürmort nedir, ne demek, ne anlama geliyor? TDK'ya göre Natürmort ne demek?

Natürmort kelimesinin anlamı merak ediliyor. Peki, Natürmort nedir, TDK'ya göre ne demek, ne manaya geliyor? Tüm bilgiler haberimizde.

NATÜRMORT NEDİR?

Natürmort, konusu cansız varlıklar (ölü hayvanlar) veya nesneler (meyveler, çiçekler, vazolar, vb.) olan sanat eseri. Fransızca: Nature morte , "ölü doğa" anlamına gelen tanımlamadan Türkçeye geçmiştir. Bu terim sanat alanında 17. yüzyılın sonlarına doğru kullanılmaya başlanmıştır. Manzara ve portre resimlerinin dışında, çeşitli nesnelerin bir araya getirilerek bir kompozisyon oluşturmasıyla ortaya çıkan resim türüdür

Natürmort, Avrupa Seferleri sırasında Osmanlı'ya geçmiştir. Modern sanatta büyük yer tutar.

TDK'YA GÖRE NATÜRMORT NE DEMEK?

Natürmort nedir? TDK'ya göre Natürmort ne demek? Natürmort ne anlama geliyor?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Fransızca (nature morte) kelimesinden geçen natürmort "Ölüdoğa" anlamına gelmektedir.

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