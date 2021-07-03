32 ülkeyle Karadeniz'de tatbikat yapan NATO'nun en büyük endişesi Türkiye'deki S-400'ler

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 32 NATO ülkesinin Karadeniz'deki Deniz Meltemi tatbikatı sürüyor. Karadeniz'de gücünü korumak isteyen Rusya için en büyük tehdit Romanya'daki Aegis Ashore füzeleri iken, NATO ise Türkiye'deki S-400 füzelerinin Moskova'ya fayda sağlayabileceğinden büyük endişe duyuyor.

Karadeniz'de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 32 NATO ülkesinin katıldığı Deniz Meltemi tatbikatı 28 Haziran tarihinde başlamıştı. 10 Temmuz'da sona erecek olan tatbikata toplam 32 ülkeden 5 bin asker, 32 gemi, 40 uçak, 18 özel operasyon ve dalış timi katılıyor. Rusya, provakasyon olarak nitelediği ve Washington'a vazgeçme çağrısı gönderdiği bu tatbikata karşı eş zamanlı bir biçimde hava savunmasının hazır olup olmadığını kontrol ederek yanıt veriyor.

RUSYA İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT ROMANYA'DAKİ FÜZELER

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in yazısına göre; Rusya, Balkanlar ve Ortadoğu'daki stratejisi için Karadeniz'e büyük önem veriyor. Radar sistemleri artık Karadeniz'in tamamını kapsayan Rusya için en büyük tehdit Romanya'daki Aegis Ashore füze savunma sistemi olarak görülüyor.

NATO'NUN EN BÜYÜK ENDİŞESİ TÜRKİYE'DEKİ S-400'LER

Buna karşılık Rusya'nın, Türkiye'nin sahip olduğu S-400 hava savunma sistemlerini kendi amaçları için kullanabileceği ihtimali ise NATO'nun en büyük endişesini oluşturuyor. Çetin yazısında bu durumu şu ifadeleriyle özetliyor: "NATO karargahındaki endişelerden biri de S-400'ler. NATO karargahında; Türkiye'de S-400 testlerinin yapıldığı Kardeniz'de kurulum olursa Moskova'nın bu sistemi kendi amaçları için kullanılabileceğinden, yani bu sisteme uzaktan da erişimin olabileceğinden endişe ediyorlar."

RUSYA KARADENİZ'DEN KOLAY VAZGEÇMEYECEK

Gürcistan ve Ukrayna'nın da üye olması ile birlikte Karadeniz'de kıyısı olan Rusya dışında tüm ülkeler, NATO üyesi olmuş olacak ve bu durum Moskava için büyük problem taşıyor. Rusya ise Karadeniz'in bir NATO denizine dönüşmesine izin vermemek konusunda ısrarcı görünüyor.