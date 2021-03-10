NATO kapsamında Türk gemileri Ukrayna'nın Odessa Limanına geldi

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NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) kapsamında Türk gemileri Ukrayna'nın Odessa limanına demir attı.

Ukrayna ordusu haber ajansı Armiyainform'un haberine göre, grup, Türk Deniz Kuvvetlerinden komuta kontrol gemisi olarak görev yapan TCG Sokullu Mehmet Paşa, TCG Ayvalık, İspanya Deniz Kuvvetlerine ait ESPS Tajo ve Romanya Deniz Kuvvetlerine ait Lupu Dinescu olarak 4 gemiden oluşuyor.

Odessa Limanı'na girdiği belirtilen grubun ziyareti kapsamında Ukrayna Deniz Kuvvetleri ile Karadeniz'de ortak eğitimlerin düzenlenmesi planlanıyor.

NATO'nun Akdeniz ve Karadeniz'deki mayın harbine yönelik deniz harekat ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'nin komutası 20 Şubat'ta 2 aylığına Türkiye'ye devredilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ukrayna Deniz Kuvvetleri