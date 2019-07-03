National Geographic Dünya'ya ve Uzaya Bakış Açınızı Değiştiriyor

Uzayın karanlık sırlarını meraklıları için araştıran ve özel çekimlerin yanı sıra uzmanların anlatımıyla ekranlara getiren "Yıldızlar Geçidi" belgesel kuşağı Temmuz ayı boyunca her pazar saat 22.00'de National Geographic ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

21 Aralık 1968 Cumartesi günü saat 06.31'de Ay'a insanlı ilk uzay görevi başladığında tüm dünya nefesini tuttu. Dünya'nın alçak yörüngesinden çıkıp Ay'ın yörüngesine ulaşan ve geri dönen astronotlar, tarihe geçen bu görevde Dünya'nın ilk renkli fotoğrafını çekerek insanlara kendilerine hiç olmadığı bir şekilde bakma fırsatı sundu ve insanlığı yeniden bir araya getirdi. Göreve katılan astronotlardan Bill Anders ile yapılan bir röportajı da içeren arşiv nitekiğindeki yapım "Apollo 8: Dünyayı Değiştiren Görev", 7 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de National Geographic ekranlarında.

Ödüllü yönetmenlerden nefes kesen belgeselleri, dünyaca ünlü oyuncuların rol aldığı kaliteli yapımları ve ses getiren lokal prodüksiyonları Türk izleyicisi ile buluşturan National Geographic kanalını Digiturk, D-Smart, KabloTV ve Tivibu platformlarından izleyebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler