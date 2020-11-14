Natalia Garibotto kimdir? Natalia Garibotto kaç yaşında, nereli? Natalia Garibotto hayatı!
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Natalia Garibotto kimdir? Natalia Garibotto kaç yaşında, nereli? Natalia Garibotto hayatı!

14.11.2020 23:13 | Son Güncelleme: 14.11.2020 23:16
Natalia Garibotto kimdir? Natalia Garibotto kaç yaşında, nereli? Natalia Garibotto hayatı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmeyi başaran Natalia Garibotto kimdir? Natalia Garibotto kaç yaşında, nereli? Natalia Garibotto hayatı!

Verdiği birbirinden seksi pozlar ile dikkat çeken ve sosyal medya sayesinden milyonlar kazanan model Natalia Garibotto kimdir? Natalia Garibotto kaç yaşında, nereli? Natalia Garibotto hayatı!

NATALIA GARIBOTTO KİMDİR?

Miami'de yaşayan 26 yaşındaki Brezilyalı model Natalia Garibotto, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşarak yılda yaklaşık 300 bin dolar kazanıyor. 1,3 milyon takipçiye sahip Brezilyalı model Natalia Garibotto, kazandığı paranın yanı sıra her gün takipçilerinden yüzlerce evlenme teklifi alıyor. Sosyal medya hesabu instagram'da Natalia'nın 437 bin takipçisi bulunuyor.

Natalia Garibotto kimdir? Natalia Garibotto kaç yaşında, nereli? Natalia Garibotto hayatı!

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