Natali Yarcan kimdir, İbrahim Çelikkol eşi Natali Yarcan kaç yaşında, aslen nereli?

Natali Yarcan kimdir, İbrahim Çelikkol eşi Natali Yarcan kaç yaşında, aslen nereli?
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Natali Yarcan ile dünyaevine girdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Çelikkol'un paylaşımına eklediği romantik satırlar kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü ve büyük beğeni topladı. Bu gelişmenin ardından ise "Natali Yarcan kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları gündeme geldi.

2025 yılına Norveç'te giren Çelikkol, yeni yıl kutlamaları sırasında kar banyosu yaptığı anları da takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü oyuncunun buz gibi karların arasında çektiği o video kısa süre içinde sosyal medyada viral olmuştu. Şimdi ise hayranlarının en çok merak ettiği konu, İbrahim Çelikkol'un eşi Natali Yarcan'ın hayatı ve kökeni oldu.

NATALİ YARCAN KİMDİR?

Natali Yarcan, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kökeni ise Rum ve Ermeni aile bağlarına dayanmaktadır. Annesi Şake Yarcan, babası ise Adom Yarcan'dır. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümünde tamamlamış, ardından Amerika'da Virginia Marymount Üniversitesi'nde pazarlama üzerine yüksek lisans yaparak akademik yolculuğunu sürdürmüştür.

İŞ HAYATI VE KARİYERİ

Uzun süre kimya sektöründe çalışan Yarcan, sonrasında ilgi alanlarını gastronomi ve yayıncılığa yöneltmiştir. Bu dönüşüm onun adını hem mutfak hem de medya dünyasında duyurmasına zemin hazırlamıştır.

GASTRONOMİYE KATKILARI

Mutfak ve yemek kültürü üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Yarcan, "Tarifler ve Anılar" isimli kitabıyla büyük ses getirmiştir. Bu kitap sayesinde Türkiye'de dikkatleri üzerine çekmiş, aynı zamanda uluslararası alanda da başarılar elde etmiştir.

ÖDÜLLER VE BAŞARILAR

Yarcan, World Cookbook Awards Gourmand yarışmasında Türkiye birinciliği ve dünya üçüncülüğü kazanarak adını geniş kitlelere duyurmuştur. Yemek kültürüne duyduğu tutkuyu kitapları ve televizyon programları aracılığıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştırmayı başarmıştır.

ÖZEL HAYATI

Natali Yarcan, daha önce bir evlilik yapmış ve bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Mutfak kültürüyle ilgili çalışmalarının yanı sıra televizyon programcılığı da yapan Yarcan, sosyal medyada geniş bir takipçi topluluğuna sahiptir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
