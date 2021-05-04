Nasuhi Sezgin kimdir? Nasuhi Sezgin kaç yaşında, nereli? Nasuhi Sezgin biyografisi!

Galatasaraylılar Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkan vekilliğinde bulunan Nasuhi Sezgin kimdir? Nasuhi Sezgin kaç yaşında, nereli? Nasuhi Sezgin mesleği nedir? Nasuhi hayatı ve Sezgin biyografisi nedir?

Galatasaraylılar Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkan vekilliğinde bulunan Nasuhi Sezgin kimdir? Nasuhi Sezgin kaç yaşında, nereli? Nasuhi Sezgin mesleği nedir? Nasuhi hayatı ve Sezgin biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NASUHİ SEZGİN KİMDİR?

1948 Ankara doğumlu, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İktisat İşletmecilik mezunu. Galatasaray Liseli Veteranlar Başkanı. 1990-1992 2007-2009 Galatasaraylılar Derneği'nde Yönetim Kurulu Başkan vekilliğinde bulundu. Nase Tekstil Ticaret San Ltd. Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı olan Sezgin, Evli ve 2 çocuk babası. Fransızca ve İngilizce biliyor.