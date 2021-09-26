Nasrettin Hoca ve Keloğlan, Kiev'de çocuklarla buluştu - Haberler
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Nasrettin Hoca ve Keloğlan, Kiev'de çocuklarla buluştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Nasrettin Hoca ve Keloğlan, Kiev'de çocuklarla buluştu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Yunus Emre Enstitüsü (YEE) çocuklar için Türkçe Atölyesi başlattı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Yunus Emre Enstitüsü (YEE) çocuklar için Türkçe Atölyesi başlattı. Çalışmaya katılan çocuklar, Nasrettin Hoca ve Keloğlan'ı tanıma fırsatı buldu.

Kiev Yunus Emre Enstitüsü'nde, Ukrayna'da yaşayan ve Türkçe öğrenmek isteyen 4-6, 7-9 ve 10-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik dil kursları başladı. Atölye çerçevesinde yüz boyama sanatçısı tarafından öğrencilerin yüzleri boyandı. Nasrettin Hoca, Keloğlan ve prenses kostümleri atölye boyunca çocukların ilgisini çekti.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve eşi Seda Güldere, açılış etkinliğine katılarak kurslar hakkında bilgi aldı. YEE Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu, çocukların ebeveynlerine yönelik de Türkçe kurslarının açılmasının bir gereklilik olduğunu ifade etti. Kiev YEE Müdürü İhsan Demirbaş da uzun zamandır çocuklar için Türkçe kurslarına büyük bir talep olduğunu, YEE'nin bu alandaki tecrübesi ve modern yöntemler çerçevesinde hazırladığı materyallerin kursların seviyesini artırdığını söyledi.

ULUSLARARASI EVLİLİKLERDEN DÜNYAYA GELEN ÇOCUKLARIN TÜRKÇE EKSİKLİĞİ

Etkinliğe katılan velilerden Mehmet Eren, Ukrayna'da yaşayan ve uluslararası evliliklerden dünyaya gelen çocukların Türkçe eğitimiyle ilgili uzun süredir eksiklik olduğunu, Türkçe Atölyesi'nin başlamasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Eren, kursların hayata geçmesi nedeniyle Yunus Emre Enstitüsü yetkililerine ve Büyükelçi Güldere'ye veliler adına teşekkür etti. "Çocuklar İçin Türkçe – Okul Öncesi" başlıklı kitabın yazarlarından Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Uzmanları Melike Erdem İpek ve Hamza Salduz ise kitabı yurt dışında ilk defa uygulama fırsatı bulmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.


- Kerem
Nasrettin Hoca ve Keloğlan, Kiev'de çocuklarla buluştu

Nasrettin Hoca ve Keloğlan, Kiev'de çocuklarla buluştu

Nasrettin Hoca ve Keloğlan, Kiev'de çocuklarla buluştu

Nasrettin Hoca ve Keloğlan, Kiev'de çocuklarla buluştu

Nasrettin Hoca ve Keloğlan, Kiev'de çocuklarla buluştu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nasrettin Hoca ve Keloğlan, Kiev'de çocuklarla buluştu - Haberler
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