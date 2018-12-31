Nasreddin Hoca, Yeni Yılda Kanser Hastası Çocukları Sevindirdi

Kocaeli'de Kocaeli'nde yılbaşı nedeniyle Nasreddin Hoca kılığına giren bir gazeteci, hastanede tedavi gören kanser hastası çocuklara hediyeler dağıtarak moral verdi.

Kocaeli'nde yılbaşı nedeniyle Nasreddin Hoca kılığına giren bir gazeteci, üniversite hastanesinde tedavi gören kanser hastası çocukları ziyaret ederek hediyeler dağıttı. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen etkinlikte yeniden Nasreddin Hoca kılığına giren gazeteci Cemal Kaplan, tedavi gören çocuklara hastanede sürpriz yaptı. Hastane odasında Nasreddin Hoca'yı gören çocuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meraklı gözlerle kendisini izleyen çocuklar ile sohbet eden Nasreddin Hoca, dağıttığı hediyeler ile çocukları mutlu etti.

"Yeni yıldaki en büyük temennimiz onların sağlıklı bir şekilde buradan çıkması"

Hastanede çocukları ziyaret ettiğinde duygu dolu anlar yaşayan Nasreddin Hoca, düzenlenen etkinlik hakkındaki bilgiler gözleri dolarak anlattı. Ziyarette tarifsiz duygular yaşadığını ifade eden Nasreddin Hoca kılığındaki gazeteci Cemal Kaplan, "Onlarla birlikte hoş vakit geçirelim dedik. Buradan sonra da kent içindeki bazı çocukları ziyaret edip onların da yeni yılını Nasreddin Hoca kutlayacak. Onlarla birlikte olmak bu anları yaşamak çok farklıydı. Allah hepsine acil şifalar versin. Gerçekten hayat dolu çocuklar. İnşallah tez vakitte buradan sağlıklı bir şekilde çıkarlar. Yeni yıldaki en büyük temennimiz onların sağlıklı bir şekilde buradan çıkması. İçeride duygulanmamak mümkün değil" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA