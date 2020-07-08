Nasreddin Hoca Şenliğinde bisiklet turu düzenlendi 61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

61. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Akşehir Belediyesi ve Nasreddin Hoca Turizm Derneğinin katkısıyla düzenlenen ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan bisiklet turunda maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak, kent turu gerçekleştirildi.

Bisiklet turuna Afyonkarahisar TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nasreddin Hoca Turizm Derneği Başkanı İsa Kurt, Akşehir Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Adem Büyükçanga, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

Kaynak: AA