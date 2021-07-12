Nasr Esports, VFŞL'nin 5. haftasında yeniden zirvenin ortağı
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Nasr Esports, VFŞL'nin 5. haftasında yeniden zirvenin ortağı

Nasr Esports, VFŞL'nin 5. haftasında yeniden zirvenin ortağı
Bültenler / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Nasr Esports'un yeniden zirvenin ortağı olduğu Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsimi'nin 5. haftası 10 - 11 Temmuz tarihlerinde oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsimi 5. haftada Galatasaray Espor, Yaz Mevsimi boyunca aldığı ilk mağlubiyeti ile zirveyi haftadan iki galibiyet çıkaran en yakın rakibi Nasr Esports ile paylaştı. Zirvenin en yakın takipçisi GALAKTICOS ise Galatasaray Espor ve Nasr Esports karşısında aldığı mağlubiyetlerle bu haftayı üçüncü sırada kapattı.

NASR ESPORTS YENİDEN ZİRVE ORTAĞI

Dördüncü haftayı zirve yarışındaki rakiplerini mağlup ederek puan tablosunun en tepesinde yerini alan Galatasaray Espor'un bu yalnızlığı kısa sürdü. Sarı kırmızılı ekip haftayı bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile kapattı ve dokuz maçlık galibiyet serisi son buldu. En yakın takipçisi Nasr Esports ise haftadan iki galibiyet çıkarınca puan tablosunun zirvesi yeniden bu iki ekip tarafından paylaşıldı.

Zirvenin yakın takipçisi GALAKTICOS ise Galatasaray Espor ve Nasr Esports ile karşılaştı. Ekip haftayı galibiyet alamadan kapatarak puan tablosunda üçüncü sırada yerini aldı.

Nasr Esports, VFŞL'nin 5. haftasında yeniden zirvenin ortağı

DARK PASSAGE VE PAPARA SUPERMASSIVE YÜKSELİŞTE

Sezon öncesi tahminlerde alt sıralarda yer alması beklenen Dark Passage galibiyet serisini dört maça çıkararak yoluna devam etti. Haftaya Team Aurora galibiyetiyle başlayan ekip büyük çıkışını Galatasaray Espor mücadelesinde gösterdi. 9 maçtır yenilmeyen Galatasaray Espor, Dark Passage'a mağlup oldu.

Üçüncü ve dördüncü haftaları galibiyetsiz kapatan Papara SuperMassive ise beşinci haftada Beşiktaş ve 5 Ronin galibiyetleriyle hem özgüven tazeledi hem de mevsim finalleri yarışında derin bir nefes aldı.

5 Ronin, Beşiktaş ve haftaya iki Koreli oyuncu transferiyle başlayan 1907 Fenerbahçe ise ligin 5. haftasını birer galibiyetle tamamladı. Son şampiyon fastPay Wildcats üst üste ikinci defa galibiyetsiz bir haftayı geride bırakırken, Team Aurora bu haftayı da galibiyet alamadan tamamladı.

Böylelikle VFŞL'de lig aşamasının 5. haftası geride kaldı. 9 hafta sürecek lig aşamasından ilk 6 sırayı alan ekipler mevsim finallerine katılmaya hak kazanacak.

Nasr Esports, VFŞL'nin 5. haftasında yeniden zirvenin ortağı

VFŞL'de altıncı hafta karşılaşmaları 17 - 18 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçlarını canlı olarak Twitch/riotgamesturkish, Youtube/lolespor ve lolespor.com üzerinden, Akademi Ligi'nin maçları ve tek video halinde paylaşılacak özetlerini ise gün sonlarında Youtube/lolespor kanalından takip edebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler / Şimal Güdüm

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