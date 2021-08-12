Nasi Goreng tarifi! Masterchef Nasi Goreng nasıl yapılır? 11 Ağustos Nasi Goreng yemek tarifi! Gerekli malzemeler!

Masterchef'in 11 Ağustos'ta yayınlanan bölmünde yarışmacılar Nasi Goreng yemeği damga vurdu. Peki Masterchef Nasi Goreng nasıl yapılır? Nasi Goreng yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Nasi Goreng yemek tarifi! Nasi Goreng nasıl yapılır? Nasi Goreng yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Nasi Goreng tarifi oldu. Peki en güzel Nasi Goreng yemek tarifi nasıldır? Nasi Goreng yemeği nasıl yapılır? Nasi Goreng için gerekli malzemeler nelerdir?

NASİ GORENG HAZIRLANIŞI

Nasi goreng yemeği için kırmızı biberleri ve taze soğanları ince ince doğramanız gerekiyor. Fasulyeler ise kesiliyor. Tavaya zeytinyağını döktükten sonra soğan, biber, rendelenmiş sarımsak ve zencefil soteleniyor. Prinç ve fasulyeleri ekledikten sonra fasulyelerin rengi dönene dek kavurun Soya sosunu ekleyip karıştırın. Yumurtaları ayrı bir tavada pişirin. Pirinçli sebzeli karışımı tabaklara paylaştırıp yumurtayı üzerine koyarak sunuma hazırlayın.



NASİ GORENG MALZEMELER

Nasi Goreng baharatı hazırlama

Sarımsak tozu, zerdeçal, 1 çay kaşığı soğan tozu, chili biber, kimyon, kişniş, kırmızı toz biber, , toz zencefil, limon otu, beyaz biber hepsini karşıtırarak nasi goreng baharatı oluşturabilirsiniz.

Malzemeler

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tadına bakılarak bir çay kaşığı tuz

1 su bardağı pirinç

2 bardağından bir parmak az kaynar su

İsteğe göre tavuğa 1 çorba kaşık soya sosu

Sebze eklemek isteyene;

1 adet julyen doğranmış pırasa

1 havuç,

Birkaç tane soya filizi

Yarım çorba kasesi beyaz lahana

1 küçük kırmızı süs biberi